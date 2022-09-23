Генштаб: Мета першого етапу мобілізації в росії — доукомплектувати свої війська в Україні

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На першому етапі часткової мобілізації росіяни планують доукомплектувати свої війська Україні, а частину сил можуть направити до прикордонної служби фсб.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

«За попередніми оцінками, призов відбудеться щонайменше у два етапи, може бути більше. На першому етапі, імовірно протягом місяця-півтора, противник планує доукомплектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, що залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які залучені на прикритті державного кордону з нашою країною», — сказав Громов.

Найбільшу частину тих, хто підлягатиме мобілізації, становитимуть посадові особи сержантського та рядового складу, а також молодші офіцери. «Це категорія, яка найбільше понесла втрат у ворога», – пояснив він.

Громов додав, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника на сьогодні немає, а їхня підготовка займатиме тривалий час. «Тому насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії», — сказав він.

Представник Генштабу зауважив, що за даними української розвідки, поспішність Кремля з частковою мобілізацією є наслідком зростання низки внутрішніх і зовнішніх загроз режиму.