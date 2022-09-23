СБУ спіймала віцемера Вовчанська і ще двох колаборантів

Новини

СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали ще трьох колаборантів на деокупованій Харківщині. Серед них втікачка — заступниця мера Вовчанська ольга камінська, яка співпрацювала з окупантами і була оголошена у розшук за держзраду.

Про це повідомили речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула і пресслужба СБУ.

67-річна заступниця Вовчанського міського голови добровільно допомагала російським військам під час тимчасової окупації і передала їм списки учасників і ветеранів АТО та ООС. Також вона здала росіянам місцевих патріотів та активістів. Окрім цього, камінська надавала окупантам матеріали для укріплень та агітувала містян до держзради.

Зловмисники активно допомагали ворогові підтримувати «нові порядки» на захопленій території, у тому числі й вчиняли репресії проти патріотично налаштованих громадян. Їм оголошено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).