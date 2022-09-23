Українські військові звільнили село на Донеччині та повернули позиції під Бахмутом

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Збройні Сили звільнили село Яцьківка у Донецькій області.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка», — заявив Громов. Яцьківка — село в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області, розташоване за річкою Оскіл.

Крім того, Громов повідомив, що українським військовим вдалося відновити раніше втрачені позиції на південь від Бахмуту. Ситуація на цьому напрямку, за словами Громова, складна, однак контрольована. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити українських військових.