Корпорація найбагатшого олігарха росії Володимира Лісіна задіяна у виробництві ядерної зброї. Він досі не під санкціями

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Корпорація найбагатшого олігарха росії за версією Forbes Володимира Лісіна системно співпрацює з оборонними підприємствами рф і навіть задіяна у виробництві ядерної зброї, проте ані корпорація, ані Лісін досі не потрапили під санкції США, ЄС і України.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

Йдеться про металургійну групу «Новоліпєцкій металлургічєскій комбінат» (НЛМК), яка займається видобутком сировини і виробництвом продукції зі сталі. Головною компанією групи в росії є ПАО «НЛМК». Лісін у ній голова ради директорів, а його кіпрській Fletcher Group Holdings Limited належить 79% акцій НЛМК.

Журналісти проаналізували дані публічних закупівель рф і дійшли висновку, що НЛМК найбільш плідно почала працювати з оборонним комплексом з 2014 року. Корпорація постачала сталь і продукцію «Науково-виробничому обʼєднанню «Елєктромашина» (виготовляє бойовий модуль «Охотнік»), «Марійському машинобудівному заводу» (розробляє зенітні системи), а також підприємствам, задіяним у виготовленні ядерної зброї — це «Російський федеральний ядерний центр — всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені академіка Забабахіна» і «Виробниче об’єднання «Сєвєр».

Журналісти зазначають, що НЛМК має дочірні компанії в Європі та США, а також підприємства в Данії, Бельгії, Італії та Франції. При цьому, як пише німецьке Wirtschaftswoche, всі ці підприємства допомагають обходити заборону на ввезення російської сталі в ЄС.

Сам Лісін має в ЄС нерухомість і спокійно подорожує світом. На Лазуровому узбережжі Франції в нього дві вілли (в муніципалітеті Вільфранш-сюр-Мер). Вони розташовані по сусідству і мають вихід до моря, а зареєстровані на дві французькі компанії — SCI GAILLARDIA (власники Лісін та його син Юрій) і SCI BALEARA (власники дружина і син).

Також журналісти нагадують, що у вересні випускали розслідування про те, що російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС і перевантажують в морі нафту на судна під прапорами країн ЄС. 13 танкерів, які задіяні у схемі, виявилися власністю Лісіна.

Проти олігарха персональні санкції запровадила лише Австралія. Це сталося після вимог Української федерації стрільби, яка у квітні вимагала звільнити Лісіна з посади голови Міжнародної федерації (ISSF) через співпрацю його корпорації з оборонними компаніями рф. Уряд Австралії виступив за звільнення Лісіна і ввів санкції.

Звернення «Схем»

Журналісти звернулися по пояснення до уповноважених органів ЄС, Великої Британії, США та України.

У РНБО їм відповіли, що не запровадили санкції проти Лісіна, тому що не отримували пропозицій від уповноважених органів. В уряді Британії і Єврокомісії відповіли, що не коментують формування санкційних списків. США на момент публікації не відповіли.