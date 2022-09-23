«Харківські угоди». Суд дозволив арешт двох міністрів часів Януковича

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Печерським районний суд у Києві дозволив арешт колишнього глави МЗС та міністра закордонних справ України часів президента-втікача Віктора Януковича. Експосадовцям повідомили про підозру в держзраді за підготовку «Харківських угод».

Про це повідомляє прееслужба ДБР.

«Харківські угоди»

21 квітня 2010 року в Харкові тодішні президенти України та росії, Янукович і медведєв, підписали угоду про продовження на 25 років перебування чорноморського флоту російської федерації в Севастополі. Україна на це погодилася в обмін на зменшення ціни російського газу (знижка у вигляді анулювання митних зборів). При цьому угода фактично не надавала ніякої цінової знижки на газ. Раніше в Генпрокуратурі України наголошували, що росія спочатку штучно створювала та накопичувала борг України за поставку природного газу, а потім за його погашення фактично безоплатно розташовувала свій флот на території України. Через «Харківські угоди» збільшилася кількість військових росії на території України.

Надалі ці військові чорноморського флоту разом з іншими російськими військовими вторглися на територію Криму, що призвело до окупації півострова, яка триває з 20 лютого 2014 року. Унаслідок захоплення обʼєктів держвласності Україна зазнала збитків на 1,8 трильйона гривень.