Росіяни обстрілюють Донеччину. За минулу добу в області загинули семеро людей

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Ввечері 22 вересня російські військові обстріляли Бахмутську громаду, Торецьк, Слов’янськ та Орлівку.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

У Торецьку від обстрілу загинули дві людини, пʼятеро отримали поранення. Росіяни пошкодили двоповерховий будинок, магазин та інші будівлі. Також влучили ракетою у девʼятиповерхівку. Від удару в одному з під’їздів обвалилися плити перекриття з 9 до 7 поверху. Зранку 23 вересня рятувальники дістали з-під завалів будинку 19 людей, серед яких двоє дітей.

«Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10. Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована», — зазначив Павло Кириленко.

Також росіяни безперервно вели вогонь по Бахмутській громаді. Убили чотирьох цивільних, поранили ще одного. Окупанти зруйнували міст та пошкодили 11 будинків.

По Слов’янську армія рф била із зенітного ракетного комплексу С-300 — ракета влучила в подвір’я приватного будинку, ніхто не постраждав. Також 22 вересня росіяни зруйнували нову амбулаторію в Орлівці Очеретинської громади.

Вночі окупанти продовжили стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках.

У Курахівській громаді гатили по Гострому — одна людина отримала поранення. Були періодичні обстріли Марʼїнської громади, поодинокі «прильоти» в Авдіївці та у Світлодарській громаді. Жертв не було.