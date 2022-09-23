Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 550 військових

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Каміла Грабчук / «Бабель»

Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 23 вересня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 550 військових, 18 танків, 20 броньованих машин, 29 одиниць автотехніки, одну одиницю спецтехніки, 14 артилерійських систем і 8 реактивних систем залпового вогню, систему ППО, гелікоптер і літак, а також 9 безпілотників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: