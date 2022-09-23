Армія рф обстріляла Дніпропетровщину з «Градів» та важкої артилерії. У Марганці загинули люди
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- Анна Холоднова
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Facebook / Валентин Резніченко
Зранку 23 вересня російська армія вдарила з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю на Дніпропетровщині. У ці міста прилетіло майже 30 снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Марганці загинули чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро людей отримали поранення. Трьох із них рятувальники дістали з-під завалів.
В одному з будинків сталася пожежа, її загасили рятувальники. Російські снаряди пошкодили вісім будинків, ще один — зруйнували повністю.
Через атаку росіян частина мешканців залишилася без світла. Тривають ремонтні роботи. У Нікополі, попередньо, обстріл пошкодив десять будинків.
Валентин Резніченко показав наслідки обстрілу.