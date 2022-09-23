У Миколаївській області ЗСУ збили пʼять російських дронів-камікадзе

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

На півдні українська авіація нанесла 13 ударів по окупантах, а сили протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збили п’ять дронів-камікадзе, які росіяни скерували по позиціях Сил оборони України.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вразили два пункти управління в Бериславі та Новій Каховці, три осередки окупантів та техніки в Херсонському й Каховському районах, один склад з боєприпасами — у Бериславському. Із настанням темряви росіяни намагалися спрямувати колонну військової техніки по Каховському мосту, але ЗСУ зупинили їх. Підтверджені втрати ворога на півдні такі:

18 військових рф, три крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», два танки та дві одиниці іншої авто-бронетехніки.

ЗСУ підтвердили влучання в понтонну переправу в районі Львового.

Корабельне угруповання росії в Чорному морі поповнилось до 14 одиниць. Відтепер на бойовому чергуванні три надводних і один підводний ракетоносій із 28 «Калібрами».