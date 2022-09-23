Росія обстріляла з міномета Торецьк Донецької області, дві людини загинули

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Російська армія вдарила по місту Торецьк Донецької області — двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 22 вересня.

Обстріл був з міномета. Снаряди влучили у двоповерховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто. У результаті обстрілу загинули двоє мирних громадян – жінка та чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро місцевих мешканців, серед яких 15-річна дівчинка.