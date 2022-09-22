ВАКС засудив екснардепа Сольвара до трьох років вʼязниці

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Слово і діло

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок першої інстанції та засудила колишнього нардепа від БПП Руслана Сольвара до трьох років позбавлення волі. Його звинувачували в отриманні незаконної компенсації.

Про це пише видання «Лівий берег», кореспондентка якого перебувала в залі суду.

Також Сольвара позбавили права займати певні посади на один рік, зобовʼязали його сплатити штраф (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а також постановили стягнути 25 тисяч гривень судових витрат за проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Колишній нардеп під час оголошення вироку вийшов із зали суду. В останньому слові він лише попросив залишити без змін виправдувальний вирок. Адвокат зазначив, що Сольвар «хвилювався та чекав вироку в машині».

Сольвара звинуватили в тому, що він отримував компенсацію від держави за оренду житла в готелі «Київ» для народних депутатів, хоча мав житло в Києві. Номер у готелі він отримав у 2014 році та лише у 2018-му, після розголосу у ЗМІ, Сольвар відмовився від отримання компенсації. За чотири роки він отримав понад 360 тисяч гривень.

У червні 2021 року ВАКС вирішив виправдати колишнього нардепа за цією справою, але прокурори не погодилися з цим і подали апеляцію.