Росіяни скинули на житлові райони Куп’янська півтонні авіабомби ФАБ-500. На щастя, вони не вибухнули

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Російські війська скинули на деокупований Куп’янськ парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500. На щастя вони не вибухнули.

Як повідомляє Харківська прокуратура, бомби росіяни скинули і на житлові масиви та будинки, де їх знайшли спеціалісти. Скільки саме ФАБ-500 скинули на місто у прокуратурі не повідомили.

Вага бойового заряду однієї такої бомби сягає півтони. ФАБ-500 можуть обвалювати цілі багатоповерхівки. Окупанти скидували такі бомби на Азовсталь, щоб пробивати підземні тунелі, де ховалися захисники.