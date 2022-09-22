Мер Мелітополя закликав молодих чоловіків терміново покинути окуповане місто

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Чоловікам віком до 35 років рекомендують негайно покинути окуповану територію Запорізької області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Вже сьогодні на ворожому блокпості у Василівці чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в сторону Запоріжжя. Така практика буде продовжуватись. Мета окупантів — мобілізація наших чоловіків в якості «гарматного мʼяса» на фронт. В 2014 році у так званих «лнр/днр» окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей», — написав він.

Федоров попередив, що потрібно вже зараз або намагатись виїжджати в бік Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях — через тимчасово окупований Крим до Грузії.