«Новая газета»: У закритому пункті указу путіна йдеться про мобілізацію одного мільйона осіб

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У закритому пункті указу президента рф володимира путіна йдеться про мобілізацію до одного мільйона осіб.

Про це повідомляє російське видання «Новая газета. Европа».

Співрозмовник видання в адміністрації президента рф наголошує, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф «для службового користування» всього тексту указу цілком — за це виступали представники Міноборони. Пізніше, за словами джерела, було ухвалено рішення приховати під грифом лише сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.

«Цифру кілька разів виправляли і зрештою зупинилися на мільйоні», — уточнив співрозмовник видання.

Разом з тим, російські пропагандистькі ЗМІ повідомили, що прессекретар президента рф дмитро пєсков назвав «неправдою» інформацію про мільйон осіб в пункті про кількість мобілізованих.