У Латвії збирали кошти на Bayraktar для ЗСУ, але їх витратять на інші безпілотники та позашляховики

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Guille . / Flickr

На кошти, зібрані в Латвії на придбання безпілотника Bayraktar для українських військових, придбають тактичні безпілотники виробництва Латвії та автомобілі-позашляховики.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

«На сьогодні зібрано понад €900 тисяч. З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів у рамках цього проєкту, його організатори та учасники запропонували використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для Збройних сил України, які можуть бути готові до відправки найближчим часом», — йдеться в повідомленні.

Учасники пресконференції, яка відбулася в посольстві в середу за участю посла України Олександра Міщенка та міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, звернулися до всіх, хто зробив пожертву в рамках проєкту зі збору коштів на Bayraktar, дозволити змінити ціль проєкту і вже зараз придбати зазначені тактичні дрони та позашляховики для української армії.

Видання Delfi пояснює, що для купівлі Bayraktar необхідно близько €5 мільйонів. Але через ситуацію, в якій перебувають латвійські донори напередодні зими, і зміну ситуації на фронті кошти витратять на закупівлю дронів латвійської компанії Atlas Aerospace.

За словами Пабрікса, збір необхідної суми потребує багато часу, а потреби української армії — нагальні. Тому дрони Atlas Aerospace уже підготували до відправлення.