У Мелітополі пролунав вибух. Постраждали російські військові

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У Мелітополі пролунав вибух в районі центрального ринку. Місцеве видання «РІА Мелітополь» пише, що, за попередньою інформацією, підірвали військовий магазин. Постраждали троє людей, серед яких, ймовірно, російський військовий.

Окупаційна влада заявила, що це «теракт українських спецслужб, націлений на залякування громадян напередодні референдуму».

Мер міста Іван Федоров заявив, що це провокація. За його словами, окупанти самі влаштували вибух, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу.

Він уточнив, що від рук окупантів «постраждали, в тому числі ліквідовані, шість російських військових».