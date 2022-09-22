Війська рф випустили по Запоріжжю девʼять ракет. Під завалами зруйнованого готелю залишилися люди

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Кирило Тимошенко / Telegram

Зранку 22 вересня війська росії випустили по Запоріжжю девʼять ракет. Одна з них влучила у готель у центральному парку, під завалами залишаються люди.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Рятувальники уже розбирають завали, щоб звільнити людей.

Російські снаряди влучили в електричну підстанцію. Деякі громади Запорізького району залишилися без світла. Також поцілили в телевежу.

Кирило Тимошенко опублікував фото наслідків обстрілу.

Згодом голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що загинула одна людина, пʼятеро — отримали поранення. Він також зазначив, що обстріл пошкодив житлові будинки.