Армія росії атакувала Дніпропетровщину «Градами» та дронами-камікадзе. У Нікополі загинула людина

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Армія росії 22 вересня обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. У Нікополі загинув 35-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Близько опівночі росіяни випустили по центральних кварталах Нікополя 20 снарядів із «Граду». Обстріл пошкодив 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та лінії електропередач.

Також російські снаряди поцілили у дві лікарні, школу, футбольне поле, краєзнавчий музей, адмінбудівлі, кілька магазинів та ринок. Обстріл понівечив стели на Алеї памʼяті.

Чотири пожежі спалахнули у торговельних кіосках та гаражах. Рятувальники загасили вогонь.

У Кривому Розі через атаку ворожого дрона-камікадзе горіла двоповерхова будівля. Люди не постраждали.

Валентин Резніченко показав наслідки російських обстрілів.