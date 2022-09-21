Збірна України з футболу розгромно поступилася збірній Шотландії в Лізі націй

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Daily Mail

Збірна України з футболу розгромно програла збірній Шотландії під час розіграшу Ліги націй. Матч завершився з рахунком 0:3.

Поєдинок проходив у місті Глазго в Шотландії. Це вже був четвертий матч для українців у групі B1.

Перший тайм матчу закінчився з рахунком 0:0. Шотландці мали кілька шансів відзначитися, але не реалізували свої моменти.

У другому таймі збірна Шотландії продовжувала натиск на ворота українців, однак воротар збірної України Анатолій Трубін виручав команду. Допомагав українцям і каркас воріт. Але на 71 шотландці розмочили рахунок — відзначився Джон Макгінн. Потім збірна Шотландії ще двічі забила у ворота українців: на 80-й та на 87-й хвилинах.

Гарний момент забити гол у другому таймі був у Михайла Мудрика, але він не влучив вже в порожні ворота.

Через програш збірна Україна втратила перше місце у групі B1. Наступний поєдинок вона проведе зі збірної Вірменії 24 вересня.