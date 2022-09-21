Фінляндія готує повну заборону на вʼїзд для росіян
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фінляндія вирішила розробити національні заходи, щоб не допустити вʼїзд у країну російських туристів.
Про це повідомив міністр закордонних справ Пекка Хаавісто на пресконференції в Нью-Йорку.
«Сьогодні ми вирішили розпочати підготовку національного рішення про те, як ми можемо обмежити або повністю запобігти цьому туристичному потоку, і це національне рішення може включати нове законодавство, яке буде зроблено дуже швидко, або з інтерпретацією існуючих правил», — сказав Хаавісто і додав, що робота вже розпочалася.
За словами міністра, Фінляндія не хоче бути транзитною країною і хоче контролювати трафік російських туристів: «Ми не знаємо, хто звідти їде».
Хаавісто запитали, чи російські туристи є загрозою для безпеки. На що він відповів: «Це обговорювалося у ЄС. Фінляндія виклала позицію, згідно з якою звичайна людина, яка подорожує з метою туризму, не становить загрози безпеці, але тут є моральний чи етичний принцип. У цій ситуації ми не хочемо приймати [російських] туристів. Немає жодних моральних чи етичних підстав для того, щоб у той час, коли росія веде війну проти України, поїздки росіян у відпустку до Фінляндії чи інші частини Європи продовжуватимуться у звичайному режимі».
Перед цим Фінляндія попросила Європейську комісію порекомендувати країнам блоку анулювати візи росіян, яким відмовили у вʼїзді до Шенгенської зони. Рішення про анулювання візи або про заборону вʼїзду відображається в єдиній інформаційній системі Шенгенської зони. Таким чином, росіянин, якому відмовили у вʼїзді на кордоні однієї країни Шенгенської зони, не зможе вʼїхати до ЄС через іншу.
- З 19 вересня громадянам росії заборонено вʼїжджати до Латвії, Литви, Естонії і Польщі з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу. Вони можуть перетнути сухопутний кордон з ЄС тільки у Фінляндії. Винятки діють лише для водіїв вантажівок, дипломатів і для тих, хто вʼїжджає до країни з гуманітарних причин.
- 9 вересня 2022 року ЄС затвердив скасування спрощеного візового режиму з росією. Тепер для росіян вартість оформлення шенгенської візи зросте з €35 до €80. Для подання будуть потрібні додаткові документи, а терміни розгляду та видачі візи продовжать. Правила для оформлення багаторазових «шенгенів» посилять. Загалом росіян перевірятимуть більш ретельно.