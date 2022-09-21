Ракетний обстріл Харківщини. Росіяни зруйнували верхній шлюз на дамбі

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Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області. Унаслідок атаки на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни завдали два ракетні удари по Чугуївському району. У результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз», — написав він.

Жертв і постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Тимошенко порівняв ситуацію у Харківській області з ударами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу і додав, що українські фахіці знають, що робити.

Він зазначив, що ситуація цілком контрольована.