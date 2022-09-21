Росія з початку війни депортувала понад 7 700 українських дітей

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Від початку повномасштабного вторгнення росії окупанти депортували з України 7 754 дитини.

Про це поінформувала пресслужба Офісу омбудсмана.

«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 21 вересня 2022 року: 233 дитини — зниклі, 7 754 — депортовані, 5 874 — знайдені», — уточнюється у повідомленні.

Платформа «Діти війни» надає актуальні та зведені дані про дітей, які постраждали, загинули, зазнали поранень, зникли безвісти або були депортовані, кого вдалося розшукати й урятувати. Також платформа дозволяє звʼязатися з правоохоронними органами, що стане в пригоді родичам дітей.