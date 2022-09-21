В Австралії дві сотні китів викинулися на мілину

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В Австралії на мілині знайшли понад 200 китів. Гринди, яких ще називають чорними дельфінами, застрягли на піщаному березі на заході Тасманії.

Про це пише CNN.

Представники служби охорони дикої природи повідомили, що близько половини тварин досі живі. На місці події працюють експерти — вони оцінюють поточну ситуацію та планують, що робити далі. Вони наголошують, що зараз не потребують допомоги волонтерів.