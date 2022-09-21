У Києві затримали чотирьох агентів рф, які зливали окупантам дані про столичні ТЕС за пʼять тисяч гривень

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Служба безпеки України

У Києві Служба безпеки України нейтралізувала російських агентів, які збирали інформацію про критичну інфраструктуру та військові обʼєкти.

Про це повідомляють в СБУ.

Агенти переправляли інформацію через анонімні канали в Telegram. За кожен «звіт» росіяни платили своїм поплічникам по 5 тис. грн. Для розрахунків зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних людей.

Цю групу сформував кадровий співробітник управління фсб по Ростовській області після початку повномасштабної війни росії проти України. До її складу входило четверо жителів Києва.

Служба безпеки України

Зловмисники фотографували обʼєкти, передавали в рф матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території. Ці дані окупанти планували використати для ракетних ударів по Києву.

Слідчі СБУ повідомили трьом агентам про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їх триматимуть під вартою.

Ще одному фігуранту повідомили про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).