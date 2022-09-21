Росія призове на службу у війська 300 тисяч резервістів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Росія на війну проти України призове 300 тисяч резервістів.
Це заявив міністр оборони рф сергій шойгу.
За його словами, це будуть росіяни з бойовим досвідом та військовою спеціальністю. Студентів призивати не будуть, а строковиків нібито не відправлятимуть на війну, попри чисельні докази того, що вони вже воюють в Україні і неодноразово портапляли у полон.
Міністр сказав, 300 тисяч резервістів — це «один відсоток» від мобілізаційного потенціалу рф. Це більше, ніж чисельність російського угруповання на початку вторгнення.
Також шойгу заявив, що війска рф в Україні втратили загиблими 5 937 військових, 90% поранених повернулися у стрій.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 вересня окупанти втратили вбитими 55 110 військових.
- 21 вересня путін оголосив часткову мобілізацію в росії. Він заявив, що мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у військах.
- Також путін підтримав псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив ядерною війною за напад на «землі росії».