Путін оголосив часткову мобілізацію в росії

Новини

Omer Messinger / Stringer

Президент росії путін оголосив часткову мобілізацію. Він заявив, що мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у військах.

Про це він заявив під час звернення.

«Призову на військову службу підлягатимуть лише громадяни, які зараз перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу в лавах армії, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Призвані на військову службу перед відправкою в частини обовʼязково проходитимуть додаткову військову підготовку з урахуванням досвіду спеціальної військової операції», — заявив путін.

Мобілізація починається відсьогодні, 21 вересня.

Міністр оборони рф шойгу заявив, що його відомство визначить кількість мобілізованих від кожного регіону, а губернаторам вже доручено забезпечити призов. Він додав, що росія воює не проти України, а проти «колективного Західу».