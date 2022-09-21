Фінляндія запропонувала ЄС анулювати візи росіянам, якщо їм відмовляють у вʼїзді до Шенгенської зони

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Фінляндія попросила Європейську комісію порекомендувати країнам блоку анулювати візи росіян, яким відмовили у вʼїзді до Шенгенської зони.

Про це Міністерство закордонних справ повідомило 20 вересня.

Рішення про анулювання візи або заборону вʼїзду відображається в єдиній інформаційній системі Шенгенської зони. Таким чином, росіянин, якому відмовили у вʼїзді на кордоні однієї країни Шенгенської зони, не зможе вʼїхати до ЄС через іншу країну.

Така схема допоможе запобігти спробам росіян, яким вже відмовили при вʼїзді до Шенгенської зони, потрапити туди через інший сухопутний кордон чи повітряний маршрут.