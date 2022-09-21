Фінляндія запропонувала ЄС анулювати візи росіянам, якщо їм відмовляють у вʼїзді до Шенгенської зони
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Фінляндія попросила Європейську комісію порекомендувати країнам блоку анулювати візи росіян, яким відмовили у вʼїзді до Шенгенської зони.
Про це Міністерство закордонних справ повідомило 20 вересня.
Рішення про анулювання візи або заборону вʼїзду відображається в єдиній інформаційній системі Шенгенської зони. Таким чином, росіянин, якому відмовили у вʼїзді на кордоні однієї країни Шенгенської зони, не зможе вʼїхати до ЄС через іншу країну.
Така схема допоможе запобігти спробам росіян, яким вже відмовили при вʼїзді до Шенгенської зони, потрапити туди через інший сухопутний кордон чи повітряний маршрут.
- З 19 вересня громадянам росії заборонено вʼїжджати до Латвії, Литви, Естонії і Польщі з туристичними шенгенськими візами, які були видані у будь-яких країнах Євросоюзу. Вони можуть перетнути сухопутний кордон з ЄС тільки у Фінляндії. Винятки діють лише для водіїв вантажівок, дипломатів та для тих, хто вʼїжджає до країни з гуманітарних причин.
- 9 вересня 2022 року ЄС затвердив скасування спрощеного візового режиму з росією. Тепер для росіян вартість оформлення шенгенської візи зросте з €35 до €80. Для подання будуть потрібні додаткові документи, а терміни розгляду та видачі візи продовжать. Правила для оформлення багаторазових «шенгенів» посилять. Загалом росіян перевірятимуть більш ретельно.