«Укроборонпром» разом із країною-членом НАТО будує завод із виготовлення боєприпасів. Його місцерозташування не називають

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Чекачков Ігор / УНІАН

Концерн «Укроборонпром» спільно з країною-членом НАТО збудує завод із виготовлення боєприпасів. Інших деталей у компанії не розповідають.

Про це на брифінгу заявила речниця концерну Наталія Сад.

«Укроборонпром» спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод. Відповідну угоду сторони підписали напередодні», — зазначила вона.

За її словами, там виготовлятимуть боєприпаси за стандартами НАТО. Водночас ані країну-партнера, ані місцерозташування заводу не називають.

Також Сад розповіла, що підприємства «Укроборонпрому» з початку вторгнення передали українській армії в пʼять разів більше техніки та озброєння, аніж за весь минулий рік.

«Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по пʼятому колу, а після відновлення — поверталася у стрій. Цілодобово працюють і виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо у полях», — розповіли в концерні.