Кількість людей із надвисокими статками у світі досягла рекордного рівня

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У 2021 році кількість людей із надвисокими статками у світі збільшилися на 46 тисяч — до рекордних 218 200, оскільки найбагатші люди світу отримали вигоду під час відновлення після пандемії.

Про це ідеться у звіті швейцарського інвестиційного банку Credit Suisse, який проаналізувала газета The Guardian.

Кількість надбагатих людей (їхні активи перевищують $50 мільйонів) підскочила у 2021 році, оскільки вони отримали вигоду з різкого зростання цін на житло та бурхливого зростання фондових ринків. Так, за останні два роки кількість людей у ​​цій категорії збільшилась на понад 50%.

За оцінками банку, світове багатство на кінець 2021 року становило $463,6 трильйона, збільшившись на $41,4 трильйона. Багатство на одного дорослого зросло на $6 800 протягом року і досягло $87 489, що майже втричі перевищує рівень, зафіксований на рубежі століть.

Ентоні Шоррокс, професор економіки та автор звіту, сказав, що торік стався «майже вибух багатства»: «Імовірно, більше ніж будь-якого іншого року, який ми коли-небудь реєстрували».

Сполучені Штати додали 2,5 мільйона нових мільйонерів, або майже половину від загальної кількості мільйонерів у світі. Це найбільше зростання кількості мільйонерів, зареєстроване для будь-якої країни за будь-який рік у цьому столітті, і воно посилює швидке зростання кількості мільйонерів, яке спостерігається у Сполучених Штатах з 2016 року.

Число мільйонерів також зросло більш ніж на мільйон у Китаї та ще на мільйон у Канаді, Австралії та Сполученому Королівстві разом узятих. Водночас кількість мільйонерів скоротилась на 395 тисяч в Японії та на 135 тисяч в Італії, але в інших країнах зниження було незначним.