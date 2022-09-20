Заступника голови Харківської облради відсторонили через російський паспорт

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Заступника голови Харківської обласної ради Богдана Мальованого відсторонили від займаної посади, оскільки він має російське громадянство.

Про це повідомляється на сторінці облради.

Рішення ухвалили на підставі листів від Служби безпеки України та територіального управління Державного бюро розслідувань. Правоохоронці також наказали обмежити його доступ до внутрішньої інформації, що циркулює в обласній раді.

Під час пленарного засідання Богдан Мальований підтвердив, що написав заяву про відсторонення його від виконання обовʼязків заступника голови обласної ради. Мальованого обрали заступником голови обласної ради 25 листопада 2021 року.

ДБР 6 липня повідомило, що у Мальованого є паспорт громадянина рф, отриманий у 2014 році у Севастополі, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії.