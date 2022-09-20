У Києві на станціях метро медики навчатимуть містян основам домедичної допомоги

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У Києві 23 та 24 вересня на 15 станціях київського метрополітену медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть всіх охочих основам домедичної допомоги.

Про це повідомила директор столичного Департаменту охорони здоровʼя Валентина Гінзбург.

«Зважаючи на актуальність питання, було прийнято рішення надати можливість опанувати основи домедичної допомоги максимально великій кількості людей. Саме тому локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходять тисячі киян та гостей міста. До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог», — розповіла Гінзбург.

Медики (працівники київських бригад швидкої допомоги) покажуть як зупиняти кровотечі, класифікувати їх, проводити базову серцево-легеневу реанімацію та інше.

У пʼятницю, 23 вересня, тренінги проходитимуть із 13:00 до 17:00. У суботу, 24 вересня, із 11:00 до 15:00. Якщо тренінги матимуть попит, їх проводитимуть і надалі.