Компанія Apple підвищить ціни в App Store у деяких країнах Європи та Азії

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Компанія Apple заявила, що від 5 жовтня підвищить ціни на застосунки та покупки в App Store у всій єврозоні та у деяких країнах Азії та Південної Америки.

Про це пише Reuters.

Підвищення цін також чекає на Швецію та Польщу, Японію, Малайзію, Пакистан, Південну Корею, Вʼєтнам та Чилі. В Apple також заявили, що у деяких країнах, таких як Вʼєтнам, підвищення було повʼязане з новими правилами щодо оподаткування.

Дохід компанії Apple зростає швидкими темпами протягом останніх кількох років. Наразі він становить близько $20 мільярдів на квартал.