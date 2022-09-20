Суд передав на потреби ЗСУ 500 млн грн. Ці гроші належали фермеру-колаборанту

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Київський суд передав на потреби ЗСУ 500 млн грн агрофірми з Луганської області, власник якої після 24 лютого переоформив її в окупаційних реєстраційних та податкових органах.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Прокуратура не зазначає назву підприємства, але у судовому реєстрі міститься інформація про ТОВ «Айдар» з Красного Поля (Луганська область), яке у березні опинилося під окупацією, а вже у травні спробувало вивести зі своїх банківських рахунків понад 40 млн грн.

Після цього активи компанії заарештували та передали на зберігання Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Власник ТОВ «Айдар» — 74-річний Віктор Природа, уродженець Луганщини.