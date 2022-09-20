Трьох російських військових заочно судитимуть за катування жителів села Ягідне на Чернігівщині

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Прокуратура повідомила підозри трьом російським військовим з 2 механізованої бригади військової частини 55115, яка дислокується в місті Кизил Республіки Тива. Їх судитимуть заочно за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, окупанти зі зброєю в руках вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми.

Також вони виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно їх били.

Окрім того, військові незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на три дні у погребі, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.