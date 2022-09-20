На півдні ЗСУ потопили баржу з росіянами, їхнім озброєнням та технікою

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

На півдні України баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом окупантів, потрапила під вогонь українських військ.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні «Південь».

Українська авіація завдала 15 ударів по ворогу та знищила два дрони оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та «Орлан-30».

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили по чотирьох районах зосередження російських резервів військ та техніки у Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах — понтонах і баржах.

Підтверджені втрати росіян на півдні такі: 90 військових рф, три танки, вісім одиниць іншої автобронетехніки, три гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С», чотири самохідні 152 мм «Акації», дві самохідні гармати «Гіацинт-С», шість реактивних систем залпового вогню «Град» і склад ворожих боєприпасів у Правдиному.