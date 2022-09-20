Що у світі писали про війну в Україні 19 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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The Economist пише про можливі наступні кроки ЗСУ: продовжити контрнаступ чи сфокусуватися на укріпленні відвойованих територій. Наразі, йдеться в статті, Генштаб має вирішити, чи підсилити здобуту перевагу на полі бою ще однією атакою. Поки що не ясно, яка мета боїв на півночі Донецької області та активної партизанської діяльності ― стримати війська рф, перевірити їхню силу чи прокласти шлях для нового наступу. Серед військових рф шириться паніка, і невідомо, чи зможе командування її стримати. Дії ж України залежать від спроможностей, про які західні експерти не знають напевно. Водночас тривають бої на півдні Херсонщини, де ЗСУ продовжують повільно просуватися й виснажувати сили рф. Крім цього, видання пише, що Зеленський хотів здійснити наступ через Запорізьку область до Маріуполя. Франц-Штефан Гаді з Міжнародного інституту стратегічних досліджень каже, що цей план досі розглядається ― для моменту, коли ЗСУ матимуть достатньо ресурсів. Тим часом росіяни подекуди продовжують наступати, однак їхні атаки є передбачуваними, витратними та тривалими й навряд чи зможуть змінити хід війни. Зі слів одного європейського чиновника, путін не відмовився від ідеї захопити все узбережжя Чорного моря, зосередившись на окупації Одеси. Та зважаючи на кадрові проблеми, деморалізацію і зростаючу кількість відмовників, ці плани навряд чи можливо реалізувати.

The Atlantic опублікували есей свого журналіста Елліота Акермана про небезпеки від можливої перемоги України. Автор нещодавно відвідав Київ, де спостерігав за розмовами європейських, американських та українських чиновників під час конференції Yalta European Strategy. Там Акерман зауважив таке піднесення на тлі успішного наступу ЗСУ, що хтось сказав: «До зустрічі наступного року в Ялті», а президент Зеленський під час виступу говорив про необхідність перемоги. Однак Акерман вважає, що відсутність спільного бачення того, що таке «перемога», і певне спʼяніння на тлі виграної битви несе загрози. Питання вже не про кінець війни чи відновлення миру, а про перемогу, яка для когось означає відновлення кордонів до 24 лютого, для інших сплату росією репарацій та членство України в НАТО, а для третьої категорії ― повернення контролю над Кримом. Акерман вважає, що посягання на Крим, наприклад, може «принизити росію», бо росіяни «мають сильну емоційну привʼязаність» до півострова. Це путін може використати для посилення підтримки росіянами війни в Україні або навіть як привід для використання тактичної ядерної зброї. Отже, вважає Акерман, Україна має визначити свої цілі так, щоб вони були досяжні, задовольняли більшість населення, але виявились не настільки «каральними», щоб створити позицію, зручну для путіна.

Про малюнок «Свята Джавеліна», який приніс українському опору понад мільйон доларів, пише The Washington Post. Кампанію святої, яка стала хітом, запустив Крістіан Борис ― колишній журналіст із Канади, який раніше висвітлював події в Україні. Сам ескіз «Джавеліни» художник Кріс Шоу намалював іще в 2013 році, у межах серії малюнків, на яких Мадонна тримає в руках різні предмети ― як от пляшку віскі, жилет смертника чи гвинтівку. Малюнок з гвинтівкою згодом перетворився на мем, а користувачі мережі замінили її на Javelin. Незабаром Шоу побачив мем і зробив власну версію «Святої Джавеліни». Не дивно, що кампанія стикнулася з критикою та звинуваченнями в блюзнірстві, йдеться в статті. А втім цей мем уже приніс мільйон доларів Україні, а Борис продовжує розвивати кампанію та намагається залучити ширшу підтримку.