Судді Верховного суду хочуть звільнити колегу Богдана Львова, у якого нібито виявили російський паспорт

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Bogdan Lvov / Facebook

Судді Верховного суду пропонують достроково звільнити з посади голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, у якого нібито виявили російське громадянство. Судді почали збирати підписи за це.

Звернення 19 вересня опублікувала у фейсбуку одна зі суддів — Олена Кібенко, і позначила в дописі свого колегу Івана Міщенка.

На загальних зборах, які відбулись у понеділок, 19 вересня, за ініціативою самого Богдана Львова, обговорювали включення до порядку денного питання про довіру чи недовіру йому, втім, до порядку денного це питання так і не включили.

Олена Кібенко пояснила, що через те, що Львов сам не склав свої повноваження, вона й оголосила збір підписів за дострокове звільнення його з посади та запропонувала дату зборів суддів — 26 вересня на 10:00. На них обговорять питання, власне, про дострокове звільнення Богдана Львова та про визначення тимчасового виконувача його обовʼязків.

«На наш погляд, голова суду не може самостійно ініціювати питання про висловлення йому недовіри, керувати такими зборами, формувати порядок денний «з коліс», оскільки це прямий конфлікт інтересів. Хочемо підкреслити — ми впевнені, що це питання має бути розглянуте зборами суддів Касаційного господарського суду з дотриманням вимог закону та процедури. Ми не стверджуємо, що голова Касаційного господарського суду Богдан Львов є громадянином рф або мав там нерухомість. Ці факти якнайшвидше мають бути встановлені компетентними органами. Але такі звинувачення, підкріплені документами, є занадто серйозними і не можуть бути проігноровані», — пояснила Кібенко.