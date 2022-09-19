Фермер із Гази знайшов візантійську мозаїку, коли садив оливкове дерево

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Палестинський фермер знайшов пишну візантійську підлогову мозаїку, коли намагався посадити оливкове дерево на своїй землі в секторі Гази.

Про це повідомляє BBC.

Чоловіка звати Салман ан Набахін. Вони разом із сином скопували землю, коли знайшли реліквію. Згодом вони виявили ще кілька секцій із барвистими зображеннями тварин та птахів. Чоловік зрозумів, що мозаїка належить візантійській епосі, після пошуку в інтернеті.

Експерти назвали знахідку одним із найбільших археологічних скарбів, коли-небудь знайдених у Газі. Археолог Рене Ельтер із Французької біблійної та археологічної школи Єрусалиму сказав, що мозаїка «виняткова».

«Це найкрасивіші мозаїчні підлоги, виявлені в Газі, як з точки зору якості графічного зображення, так і з точки зору складності геометрії. Ніколи ще в секторі Гази не знаходили мозаїчної підлоги з такою витонченістю, такою точністю графіки та багатством квітів», — сказав він.

Міністерство туризму та давнини Палестини повідомило, що для завершення розкопок на цьому місці залучаються міжнародні експерти.