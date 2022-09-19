У Львові арештували активи росіянина, який виводив прибуток з бізнесу в росію. Чим він володів в Україні

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National Bank Of Ukraine / Flickr

У Львові арештували корпоративні права мережі готелів та нерухомість на понад 55 мільйонів гривень, власником яких є громадянин росії. Арештоване майно перейде в управління АРМА.

За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, ідеться про мережу готелів Reikartz Hotel Group, єдиним кінцевим бенефіціаром якої є мешканець Москви Васін Юрій Валерійович.

Львівська обласна прокуратура проводить досудове розслідування за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстрованих на Кіпрі, шляхом укладення ряду фіктивних договорів. Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи як заробітна плата для російського власника.

Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету росії і направлялися на фінансування війни в Україні.