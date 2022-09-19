Коронавірус в Україні. МОЗ вперше дозволив вакцинацію дітей від 5 до 11 років

Новини

Westend61 / Getty Images

Міністерство охорони здоровʼя дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer).

Для дітей віком 5—11 років обовʼязковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму № 063-2/о — відповідно до ст. 43 «Основ законодавства про охорону здоровʼя». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.

«Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5—11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні», — наголосили у МОЗ.

Читайте також: В Україні для всіх дозволили другу бустерну дозу та оновили схеми вакцинації