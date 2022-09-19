Матчі збірної України у Лізі націй УЄФА покажуть безкоштовно

Новини

Фото УНІАН

Матчі національної збірної України у Лізі націй УЄФА вперше транслюватимуть в ефірі національного телемарафону.

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Також змагання можна буде побачити на офіційному ютуб-каналі Української асоціації футболу.

«Вдячний за це УЄФА, яка безкоштовно передала права на показ матчів, Офісу президента України за сприяння та каналу ICTV за організацію трансляції», — зазначив Павелко.

Збірна України 21 і 27 вересня о 21:45 гратиме з Шотландією, а 24 вересня о 16:00 — з Вірменією.