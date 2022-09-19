Росіяни двічі атакували Запоріжжя ракетами С-300

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Війська росії 19 вересня двічі атакували місто Запоріжжя ракетами С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Близько 02:00 два снаряди влучили у трансформаторну підстанцію біля великого житлового масиву в одному з районів міста. Частина району залишилася без світла. Люди не постраждали. У будівлях вибило шибки.

Зранку окупанти знову обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Один снаряд влучив у зелену зону на березі Дніпра неподалік від житлового масиву. Постраждалих немає.

Ще одна — поцілила в одне з сіл Запорізького району та зруйнувала декілька приватних будинків. Через обвал будинку 70-річна жінка отримала поранення. Її відправили до лікарні.