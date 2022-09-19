McDonaldʼs відновлює роботу в Україні з 20 вересня. Як працюватимуть ресторани?

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Getty Images / «Бабель»

Мережа ресторанів McDonald’s почне відновлювати роботу в Україні з 20 вересня.

Про це повідомляється в релізі компанії.

Поетапне відкриття ресторанів почнеться із запуску сервісу з доставки McDelivery. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Відновлення роботи закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Першою запрацює McDelivery у трьох ресторанах Києва — на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. Приблизно за тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.

Зазначається, що для роботи в нових умовах McDonald’s впроваджує розширені процедури і протоколи безпеки. Ресторани працюватимуть з 09:00 до 21:00 (або згідно з графіком роботи ТРЦ, якщо заклад знаходиться всередині) та зачинятимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда буде оперативно видавати уже оплачені замовлення, поки зупинятиме виробничі процеси та вимикатиме обладнання перед закриттям.