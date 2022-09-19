Генштаб: ЗСУ ліквідували 54 650 російських військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Каміла Грабчук / «Бабель»
Станом на 19 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 54 650 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 212 танків;
- 4 720 бойових броньованих машин;
- 1 313 артилерійських систем;
- 312 реактивних систем залпового вогню;
- 168 засобів протиповітряної оборони;
- 251 літак;
- 217 гелікоптерів;
- 3 581 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 920 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 125 одиниць спеціальної техніки;
- 238 крилатих ракет.