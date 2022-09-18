В Україні оновили перелік громад, у який тривають бої. На основі його людям виплачуватимуть допомогу

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Sasha Maksymenko / Flickr

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік територіальних громад у районах бойових дій, на основі якого переселенцям виплачуватимуть грошову допомогу.

Про це повідомляється на сайті відомства.

На сьогодні в зонах боїв перебувають 327 територіальних громад із 9 областей: 66 громад Донецької, 56 — Харківської, 10 — Дніпропетровської, 37 — Луганської, 56 — Запорізької, 49 — Херсонської, 26 — Миколаївської, 22 — Сумської, 5 — Чернігівської областей.

У переліку громади, які перебувають під окупацією, в оточенні і на територіях яких тривають бої. Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Документ набирає чинності після оприлюднення в Офіційному віснику України.