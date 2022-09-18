На Тайвані стався сильний землетрус
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У південно-східній частині Тайваню стався сильний землетрус магнітудою 6,8.
Місцева метеорологічна служба повідомила, що епіцентр землетрусу був в окрузі Тайдун, проте поштовхи відчували на всьому острові. Відповідні служби поширили попередження про можливість виникнення цунамі.
CNA з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє про руйнування на східному узбережжі. Постраждали житлові будівлі та магазини в місті Юлі. Також відомо, що з рейок зійшли шість вагонів поїзда, є руйнування мостів.
МЗС Тайваню повідомило про рятувальні роботи. Під завалами будівель шукають людей.
У соцмережах тим часом публікують відео моменту землетрусу.
Масштаби руйнувань поки встановлюють. Кількість постраждалих наразі не відома.