Yle: Росія перекидає ракети з Санкт-Петербурга в бік України

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Yle

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет у бік України, у тому числі з Санкт-Петербурга.

Про це пише Yle.

Супутникові зображення, які опублікувало фінське видання, показують, що влітку мобільні вогневі платформи та ракети зникли з бази у районі Зеленогорська на Карельському перешийку неподалік Санкт-Петербурга.

Про рух цього обладнання публічно не повідомляла ані росія, ані західні країни.

Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них спорожніли.

«Згідно зі знімками, чотири зенітні бази очистили від обладнання», — сказав Yle військовий експерт, майор у відставці Марко Еклунд.

На цій карті зображені зенітно-ракетні батареї навколо Санкт-Петербурга, населення якого становить 5,5 мільйона людей.

Yle

За словами Еклунда, перекидання техніки навряд чи суттєво послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вилучене озброєння — найстаріше, яке є на базі.

На двох зображеннях нижче видно, що з батареї 500 зенітно-ракетного полку біля села Керстово зняли усі ракетні платформи. Перше фото зроблено рік тому, друге — на початку вересня.

За півтора кілометра на північний схід розташована ще одна батарея того ж полку. Вона також повністю спорожніла. Залишилося лише обладнання від радіолокаційної станції, яке стоїть на тій самій базі.

Із чотирьох батарей полку на місці залишилися лише дві. Знімки демонструють, що росіяни також вилучили з однієї з батарей близько 25 контейнерів з ракетами. Вони могли містити сотню снарядів.

За словами Еклунда, у травні контейнери з ракетами завантажили на транспортні платформи на базі на схід від Санкт-Петербурга.

На другому знімку видно, що зникли не лише контейнери з ракетами, а й низка транспортних засобів, які роками стояли просто неба. Імовірно, у ракетних контейнерах з майданчика вивезли до 120 ракет.

Росіяни також перекинули значну кількість техніки — близько 10 вогневих платформ, а також іншу техніку — з бази на південний схід від Санкт-Петербурга.

За словами Еклунда, у цьому випадку може йтися про нове ракетне обладнання, оскільки російські збройні сили заявляли, що цей полк використовує зенітно-ракетну систему С-400.

Більшість зенітних ракет, що залишилися в районі Санкт-Петербурга, використовуються у ракетній системі С-400.

«Найімовірніше, вилучене обладнання відноситься до старої системи С-300», — зазначив Еклунд.

Він вважає, що росія ослабила протиракетну оборону на околицях Санкт-Петербурга, бо потребує ракет для війни проти України.

«Ці старі ракети використовуються для наземних цілей таким чином, що найбільша шкода, здається, завдається цивільному населенню», — сказав експерт.