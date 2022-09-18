Ексголова МЗС Румунії виступив за поділ України між сусідніми державами. В українському посольстві відповіли

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digi24

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрій Марга заявив, що Україна має поступитися своєю територією Румунії, росії, Угорщині та Польщі.

Про це повідомляє Digi24.

Ексміністр заговорив про це під час презентації своєї книги «Доля демократії».

«Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації, і я це з усією відповідальністю кажу, Україна знаходиться в неприродних кордонах. Вона має віддати території Угорщині — Закарпаття, Польщі — Галичину, Румунії — Буковину і росії — Донбас і Крим. Це території інших країн», — сказав Магда.

Він додав, що в Україні зараз забороняють політичні партії, телебачення підконтрольне владі, а багаті люди тікають з країни з грошима.

У посольстві України в Румунії відреагували на кричущі заяви колишнього керівника МЗС.

«Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті», — йдеться у заяві відомства.