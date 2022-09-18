На Харківщині окупанти обстріляли цивільну автівку з танка. Загинули дві жінки

Новини

Getty Images / «Бабель»

У селі Стрілече Харківської області російські окупанти влучили з танка по цивільному авто та вбили двох жінок.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби 17 вересня війська рф обстрілювали Харківський, Чугуївський, Купʼянський та Ізюмський райони області. Снаряди зруйнували житлові будинки та господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі обʼєкти. У Купʼянську постраждала пʼятиповерхівка.

У Купʼянському районі з пораненнями госпіталізували пʼятьох людей, у Харківському — троє поранених. Двоє людей постраждали в Ізюмському районі, одна людина — у Чугуївському.