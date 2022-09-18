Що у світі писали про війну в Україні 17 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Financial Times пише про можливі кроки путіна у відповідь на посилення критики з боку російських ультраправих. Блискавичний контрнаступ ЗСУ поставив під сумнів мантру «росія тут назавжди», яку повторювали вищі чини рф. І це, пише видання, спричинило для путіна проблеми не лише на полі бою. Навіть лідери Китаю та Індії почали віддалятися від війни кремля, що стало очевидно під час саміту в Самарканді цього тижня. Вдома путіну стає дедалі важче підтримувати наратив про «спеціальну операцію», а до критики з боку ліберальної опозиції додалися претензії з боку ультранаціоналістів, які хочуть ескалації війни. Депутат думи олександр бородай, наприклад, пропонує ввести воєнний стан на території вздовж кордону з Україною та оголосити часткову мобілізацію. Лідер Чечні рамзан кадиров пропонує не оголошувати загальну мобілізацію, але покласти зобовʼязання на регіони постачати певну кількість солдатів. Тим часом плани путіна залишаються загадкою, пише видання. Близьке до кремля джерело каже, що «ніхто вже не знає, навіщо нам Харків… він не пояснює [своїх планів] людям, які мають виконувати роботу». Джерело вважає, що нещодавні атаки критичної інфраструктури є проявом безсилля, але загнаний у кут путін може вдатися й до більш «неконвенційних» засобів.

Чи варто боятися наслідків перемоги України, пише Корі Шаке в есеї на The Atlantic. Цього тижня Шаке відвідав Київ та поспілкувався з Володимиром Зеленським. На думку автора, йому добре вдається підтримувати моральний дух у країні, що воює вже понад 200 днів. На відміну від росіян, українці вірять, що воюють за фундаментальні цінності вільного суспільства: свободу, людську гідність та безпеку, пише Шаке, посилаючись на дані досліджень. Відсутність «моральних компонентів» у росіян прирікає їх на програш. Оскільки програвати вони не вміють, то їхня боротьба дедалі більше перетворюється на покарання цивільного населення. Як пише Шаке, у Києві обговорюють можливість застосування росією ядерної зброї, але результат війни це не змінить. Дехто побоюється перемоги України, яка нібито «принизить путіна» і підвищить ризик нападу на США чи НАТО. Але, на думку Шаке, росія не виграє цю війну ні проти України, ні проти НАТО. Автор закликає не згадувати невдачі довоєнної України [ймовірно, мова, зокрема, про проблему корупції], та памʼятати, хто такі українці й що вони заслуговують на більшу допомогу.

Україна перестала просити високотехнологічну зброю публічно, пише Politico, але це не означає, що вона не потрібна. Видання поспілкувалося з ключовими особами в Києві та Вашингтоні, які кажуть, що кампанія із залучення такої зброї, як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle триває, але непублічно. Відхід від гучних закликів відбувся протягом останніх тижнів ― у першу чергу для того, щоб у центрі уваги залишалися більш нагальні потреби ЗСУ, зокрема в боєприпасах для ракетних установок HIMARS. Щодо постачання Україні високотехнологічного озброєння є низка проблем, пише видання. По-перше, москва може розцінити це як ескалацію, по-друге, їх складно обслуговувати й підтримувати в робочому стані, і по-третє, на отримання такої зброї є високий попит в інших партнерів США, в тому числі по НАТО. Крім цього, США надаватиме різні типи озброєння Україні поступово ― так, протягом наступних двох місяців Україна отримає перші дві зенітно-ракетні системи NASAMS, які є альтернативою системам Patriot.